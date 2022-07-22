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Dünya

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Libya’nın başkenti Trablus’un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Aydoğan Kalabalık   | 22.07.2022
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Trablus

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dün gece ve bugün yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana "ilk kez" roket düşen Ayn Zara bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtiyor.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.

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