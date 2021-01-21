Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı
Libya Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitimin 6 Şubat'a kadar ertelenmesine karar verdi.
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Libya Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, tüm okullarda eğitimin durdurulmasına ve 6 Şubat'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.
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Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden dün yayınlanan verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1715'e, vaka sayısı 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 930'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.