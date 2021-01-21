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Dünya, Koronavirüs

Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı

Libya Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitimin 6 Şubat'a kadar ertelenmesine karar verdi.

Mücahit Aydemir   | 21.01.2021
Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, tüm okullarda eğitimin durdurulmasına ve 6 Şubat'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden dün yayınlanan verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1715'e, vaka sayısı 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 930'a yükseldi.

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