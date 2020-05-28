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Dünya

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı, doğudaki isyancı güçlerin komutanlarıyla görüştü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, söz konusu güçlerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Gülşen Topçu   | 28.05.2020
Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı, doğudaki isyancı güçlerin komutanlarıyla görüştü

İstanbul

Temsilciler Meclisinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Salih'in Derne'ye bağlı El-Kubbe ilçesinde Hafter'e bağlı silahlı güçlerin komutanlarından Abdurrazık en-Nazuri, Sakr el-Ceruşi, Muhammed es-Senusi ve Hayri et-Temimi ile bir araya geldiği belirtildi.

Hafter'in bulunmadığı toplantıda, komutanların Salih'e sahada yaşanan askeri gelişmelerle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Söz konusu toplantı, Hafter ile Salih arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu. Söz konusu girişim, 9 üyeli Başkanlık Konseyinin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini, Trablus ve Tobruk’taki meclislerin görev süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Bu girişimin hemen ardından Hafter, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

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