Dolar
8.89
Euro
10.31
Altın
1,757.58
ETH/USDT
3,008.90
BTC/USDT
43,652.00
BIST 100
1,406.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısına ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Khalid Mejdoup, Hacer Başer   | 30.09.2021
Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Rabat

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ile Temsilciler Meclisi'nden (TM) temsilci heyetler, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Toplantıda, seçim yasasının görüşülmesi bekleniyor.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, 21 Eylül'de Fas'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten iki hafta önce de Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Fas'a gelmişti.

Fas daha önce de Libyalı taraflar arasında 5 tur diyalog görüşmesine ev sahipliği yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri en alt seviyeye düşürüldü
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmeleri Fas'ta gerçekleştiriliyor

Libya'da hükümet, iç savaş nedeniyle yerinden edilenlerin geri dönüşü için çalışma başlattı

Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı

Irak’ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak’ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı
Almanya'da seçimin birincisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon istiyor

Almanya'da seçimin birincisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon istiyor
'Irak'ın mozaiği' Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor

'Irak'ın mozaiği' Kerkük'te genel seçimlere günler kala yarış kızışıyor