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Dünya

Libya'da ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan iki Rus vatandaşının serbest bırakıldığı açıklandı

Libya'da ajanlık suçlamasıyla 2019'da gözaltına alınan iki Rus vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu,Enes Canlı   | 10.12.2020
Libya'da ajanlık suçlamasıyla gözaltına alınan iki Rus vatandaşının serbest bırakıldığı açıklandı

Moskova

Rusya Ulusal Çıkarları Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan'ın serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kişilerin bugün Rusya'ya döneceği ifade edildi.

Libya makamlarından konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Libya, iki Rus vatandaşının ajan olduğunu duyurmuştu

Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan isimli iki Rus vatandaşı, Trablus'ta Mayıs 2019'da gözaltına alınmıştı.

Rus hükümeti, bu kişilerin, bir düşünce kuruluşuna bağlı akademik araştırmacı olduğunu savunmuştu. Ancak Libya hükümeti, iki Rus vatandaşının Wagner güvenlik şirketine bağlı saha araştırması yapan iki ajan olduğunu duyurmuştu.

Libya hükümeti, "ele geçirdikleri bilgisayar belleğindeki bilgilere göre, Rusların Libya’da bulundukları sürede ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına geçmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, ülke içinde basın, siyaset ve askeri duruma ilişkin kritik raporlar ve planlar hazırladıklarını" açıklamıştı.

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