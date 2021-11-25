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Dünya, Libya

Libya yargısı Hafter hakkındaki gözaltı kararının uygulanmasını istiyor

Libya Askeri Başsavcılığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında 5 dava ve askeri kanun ihlaline ilişkin gözaltı kararının uygulanmasını istedi.

Halime Afra Aksoy   | 25.11.2021
Libya yargısı Hafter hakkındaki gözaltı kararının uygulanmasını istiyor

Trablus

"Libya El-Ahrar" kanalının haberine göre, Askeri Başsavcı Yardımcısı Muhammed Garude, konuya ilişkin resmi yazıyı Kriminal Soruşturma Dairesine iletti.

Askeri Başsavcılık Ofisi, resmi yazıda, yetkili adli memur tarafından Hafter aleyhinde 2019-2020'deki 5 dava kapsamında verilen gözaltı kararının uygulanmasını istedi.

Ayrıca 5 davanın sabıka kayıtlarına işlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, söz konusu davalara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hafter'in Libya ordusunda bir subay olduğu ve Yüksek Seçim Komisyonunda adaylık işlemlerini yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, başkanlık seçimlerine aday olarak askeri yasayı ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, ordu mensubu olarak siyasi toplantılar düzenleyen ya da katılan, siyasi bir kuruluşa mensup olan, gösterilere, ayaklanmalara veya seçim kampanyalarına katılan, açık veya mahlasla siyasi yazılar yazan veya başkasını yukarıda belirtilen eylemlerden birini yapmaya teşvik edenlerin 5 yılı geçmeyen hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık seçimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Yüksek Seçim Komisyonu, adaylık başvurusunda bulunan 98 kişiden 25'inin adaylığını "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Başkent Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında "savaş suçu" işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter'in adaylığı ise kabul edilmişti.

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