Dolar
13.42
Euro
15.17
Altın
1,805.17
ETH/USDT
3,745.20
BTC/USDT
46,196.00
BIST 100
1,926.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi. -VTR
logo
Dünya, Libya

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Libya Temsilciler Meclisi (TM), Yüksek Seçim Komisyonu'nu dinleme oturumunu yarıda keserek, seçim tarihiyle ilgili yeni bir öneriyle gelmesini istedi.

Mahmut Geldi   | 04.01.2022
Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Trablus

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamasında, seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumun askıya alındığını belirtti.

Buleyhık, TM'nin gerçekleştirdiği oturumda, mücbir sebebi ortadan kaldırma ve yeni bir seçim tarihini belirlemek üzere Yüksek Seçim Komisyonu'nun ülkedeki tüm taraflarla temasa geçmesi sonucuna varıldığını aktardı.​​​​​​​

"Yüksek Seçim Komisyonu'nun en kısa sürede yeni bir öneriyle Temsilciler Meclisi'ne başvurması gerekiyor." ifadesini kullanan Buleyhık, TM'nin bu öneriyle oturumunu askıya aldığını aktardı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, oturumdaki konuşmasında, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini söylemişti. Sayih, bu sebepler arasında tehditlerin yanı sıra "çelişen yargı kararlarının ve kanunda belirtilen süreden sonra alınan kararların" yer aldığına dikkati çekmişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi

Benzer haberler

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu

Somali, kendine has seçim sistemiyle siyasi krizi aşmayı amaçlıyor

Libya Seçim Komisyonu: Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı

Libya'da görev yapan Mehmetçikler yeni yıla görevleri başında giriyor

Libya'da görev yapan Mehmetçikler yeni yıla görevleri başında giriyor
Seçimlerin yapılamadığı Libya 2022'ye siyasi tartışmalar ve çalkantılarla giriyor

Seçimlerin yapılamadığı Libya 2022'ye siyasi tartışmalar ve çalkantılarla giriyor
Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Dibeybe ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı