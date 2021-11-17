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Dünya

Libya Seçim Komisyonu: Seçimler için yapılan adaylık başvuruları kesin kabul anlamına gelmiyor

Halime Afra Aksoy   | 17.11.2021
Libya Seçim Komisyonu: Seçimler için yapılan adaylık başvuruları kesin kabul anlamına gelmiyor

Trablus

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvurularının "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" belirtti.

Komisyonun sosyal medya sayfasında yayınlanan yazılı açıklamada, seçimler için geri sayım sürerken yapılan adaylık başvurularının gerekli tüm belgelerin kontrolü için Genel İdare'ye, daha sonra da bazı belgelerin doğru olup olmadığının teyidi için yetkili mercilere gönderileceği ifade edildi.

Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından tüm şartları ve dokümanları eksiksiz olan adayların isimlerinin yer alacağı bir ön liste yayınlanacağı kaydedildi.

Ön listedeki isimlere yönelik itiraz sürecinin 12 gün boyunca açık olduğu, dava ve temyiz aşamasını geçen adayların isimlerinin son listeye kaydedileceği ve seçmen pusulasındaki yerini alacağı bildirildi.

Komisyon, bu süreçte başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvurularının "kesin kabul" anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Seçim ve adaylık tartışmaları

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için 14 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranan ve Libya Askeri Başsavcılığının hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdiği Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkarak ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat gitmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de dün başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklamıştı.

Başkent Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, başkan adaylığını, kendisine yakın yerel vir televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurmuştu.

Libya Askeri Başsavcılığı da başvuruların ardından Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti.

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