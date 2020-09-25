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Dünya, Libya

Libya Savunma Bakanlığı Trablus'ta çatışan iki askeri birliği tasfiye etti

Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'da ordu saflarındaki iki tabur arasında çıkan çatışmanın ardından iki birliği tasfiye etti.

Muhammed Semiz,Mücahit Aydemir   | 25.09.2020
Libya Savunma Bakanlığı Trablus'ta çatışan iki askeri birliği tasfiye etti

Trablus

Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un doğusunda ordu saflarındaki iki tabur arasında çıkan çatışmanın ardından iki birliğin tasfiyesine karar verdi.

Trablus'taki AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, başkentin doğusundaki Tacura semtinde Libya ordusu saflarındaki iki tabur arasında çıkan çatışmanın ardından iki askeri birliği tasfiye etti.

Nemruş, birlik komutanlarının soruşturma için askeri başsavcılığa intikalini ve çatışmayı derhal sonlandırmamaları halinde ise güç kullanılmasını emretti.

Bu arada Daman Taburu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın acil ateşkes emrine uyarak çatışmayı sonlandırdığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Trablus'un doğusundaki Tacura semtinde Libya ordusu saflarındaki "Tacura Aslanları Taburu" ile "Daman Taburu" arasında gece çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Resmi makamlardan ise çıkan çatışmada ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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