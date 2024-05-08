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Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek öldüren öğrenci adliyeye sevk edildi.

Ferhat Yasak, Emrah Gökmen  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Istanbul

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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