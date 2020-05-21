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Dünya, Libya

Libya ordusu son 4 günde Hafter'e ait 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislere karşı düzenlenen operasyonlarda 4 gün içinde 9 Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha etti.

Mücahit Aydemir   | 21.05.2020
Libya ordusu son 4 günde Hafter'e ait 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etti

Ankara

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı düzenlenen operasyonlarda 4 gün içinde 9 Pantsir S-1 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Rus yapımı Pantsirler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin atışları sonucu etkisiz hale getirildi.

Buna göre, 17 Mayıs'ta Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde 2, 18 Mayıs'ta Sirte'nin güneyinde 1 hava savunma sistemi imha edildi.

Libya ordusu, 20 Mayıs'ta ise Terhune kentinde 3, başkent Trablus'un Suk el-Ehad bölgesi, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesi ve Sirte'nin batısında da birer olmak üzere 6 Pantsir hava savunma sistemini vurarak etkisiz hale getirdi.

Hafter'e hava savunma sistemlerini BAE temin ediyor

Açıklamada ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği bu sistemlerin, BAE'nin yaklaşık 800 milyon dolar karşılığında Rusya'dan satın aldığı 50 Pantsir sisteminin bir kısmını oluşturduğu kaydedildi.

Rusya tarafından 2008'den bu yana üretilen ve birimi 14,7 milyon dolar fiyat etiketli Pantsirler, 20 ila 40 kilometre menzile sahip karadan havaya füze sistemi olma özelliği taşıyor.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmış, üste bulunan sağlam durumdaki Pantsir hava savunma sistemini ele geçirmişti.

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