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Dünya

Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı 3 ayın ardından yeniden açıldı

Libya hükümeti ile Amaziglerin yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 3 ayı aşkın süredir kapalı olan Libya ve Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Muhammed Semiz  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı 3 ayın ardından yeniden açıldı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Yoğun güvenlik önlemi alınan sınır kapısının Libya tarafında Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi incelemelerde bulundu.

Sınır kapısının açılışında açıklama yapan Trablusi, Tunus ile Libya’nın iki ülke arasında yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması konusunda mutabık kaldığını söyledi.

“Ras Cedir Sınır Kapısı'nda çalışan tüm eski görevliler değiştirildi ve sınır kapısında yalnız Libya’nın resmi bir polis gücü bulunacak.” diyen Trablusi, Tunus ile ülkesi arasındaki sınır kapısı sayısını ikiden dörde çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Trablusi, Tunus ile Libya arasındaki ticaretin daha önce bazı kaçakçıların tekelinde olduğunu ve bu ticareti sınır bölgesindeki halkın istifade edebileceği şekilde düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Bölgede hükümetle Zuvvara kenti milisleri arasındaki gerginlik

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 20 Haziran'da iki ülke vatandaşlarının geçişine açılacağını açıklamış ancak gerekli işlemler tamamlanmadığı için açılışın 24 Haziran'a ertelendiğini bildirmişti.

Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolu, 24 Haziran gecesi Zuvvara kentindeki silahlı milis güçler tarafından kapatılınca sınır kapısının açılışı tekrar ertelenmiş ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 25 Haziran'da Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderlerini kabul etmişti.

Görüşmede, Başbakan Dibeybe'nin ilgili kurumlara bölgede yarım kalan bazı projelerin tamamlanması ve Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, hükümete bağlı ortak güçler ile Zuvvara kenti askeri meclisi milisleri arasında 26 Haziran'da Ras Cedir Sınır Kapısı yakınlarında çatışma çıktığı ve bir çocuğun ağır yaralandığı kaydedilmişti.

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