Euro
7.57
Dolar
6.76
BIST 100
108,842.40
Altın
1,707.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" toplantısına katılıyor.
logo
Dünya

Libya hükümetinden Hafter'e destek verdiğini reddeden ülkelere 'BM'den soruşturma talep edin' çağrısı

Libya hükümeti, Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini reddeden ülkeleri, Birleşmiş Milletler uzmanlarından soruşturma talep ederek iddialarını kanıtlamaya davet etti.

Halime Afra Aksoy   | 03.06.2020
Libya hükümetinden Hafter'e destek verdiğini reddeden ülkelere 'BM'den soruşturma talep edin' çağrısı

Trablus

Libya'nın BM Temsilcisi Tahir es-Sunni, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) dün BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu, "Abu Dabi'nin Trablus'a yönelik saldırılara destek verdiğine ilişkin açıklamaların geçersiz ve yanlış suçlamalar" olduğu şeklindeki mektuba karşılık Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Sunni, açıklamasında, "Bazı ülkelerin, Libyalıların öldürülmesi ve saldırılara destek verilmesi olaylarına karıştığına ilişkin BMGK'ye sunduğumuz brifinglere tepki göstermesi gülünç." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin, BMGK'deki Libya Yaptırımlar Komitesi ve ona bağlı Uzmanlar Panelinin raporlarında aleyhlerinde tespit edilen delillere ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e karşı aynı tepkiyi göstermediğini hatırlatan Sunni, "Bu ülkeler suçsuz ise neden uzmanlar komitesinden iade-i itibar soruşturması talep etmiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

BAE, dün BMGK'ye gönderdiği mektupta, "Libya Temsilcisi Sunni'nin Abu Dabi'nin Trablus'a yönelik saldırılara destek verdiğine ilişkin olumsuz ve yanlış açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı" ifade etmiş, bunların "geçersiz ve yanlış suçlamalar" olduğunu öne sürmüştü.

Libya: BAE'nin Hafter'e silah gönderdiğine dair kesin deliller var

Libya'nın BM Temsilcisi Sunni, 19 Mayıs'ta Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, "Libya'nın elinde BAE'nin ülkeye silah gönderdiğine dair kesin deliller bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Sunni, BMGK üyelerine Emirliklerin, "savaş suçlusu Hafter ve yandaşlarına" verilmek üzere gönderdiği askeri malzemelere dair fotoğrafları sunmuştu.

Sunni, daha sonraki açıklamasında ise BAE ve Hafter'in savaş suçlarına karışanların yargılanması için uluslararası mahkemeye sunmak üzere kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirtmişti.

BAE merkezli Fulcrum Holdingin, Hafter'e destek vermek için Ürdün'de kurduğu paravan bir şirket üzerinden en az 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla, Libya açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği 17 Mayıs'ta ortaya çıkmıştı.

BAE ise Libya'ya silah gönderdiğini yalanlamış, BM'nin silah ambargosuna bağlı olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı
Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Benzer haberler

Libya hükümetinden Hafter'e destek verdiğini reddeden ülkelere 'BM'den soruşturma talep edin' çağrısı

Libya hükümetinden Hafter'e destek verdiğini reddeden ülkelere 'BM'den soruşturma talep edin' çağrısı

Libya ordusundan Trablus Havalimanı'ndaki Hafter milislerine hava harekatı

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu başlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değil
Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı

Libya ordusu: Hafter milisleri savaş meydanlarında 48 ceset bıraktı
Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun

Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun