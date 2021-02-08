Euro
8.48
Dolar
7.05
BIST 100
1,538.42
Altın
1,816.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Serrac ile BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya'daki askeri ve ekonomik süreci görüştü

Libya Başbakanı Serrac ile BM Libya Özel Temsilcisi Kubis, yaptıkları telefon görüşmesinde, ülkeyi seçimlere kadar idare edecek geçici yönetimin seçilmesinin ardından ekonomik ve askeri süreci ele aldı.

Gülşen Topçu   | 08.02.2021
Libya Başbakanı Serrac ile BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya'daki askeri ve ekonomik süreci görüştü

Trablus

Libya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Başbakan Fayiz es-Serrac'ı telefonla aradı.

Görüşmede, geçici yönetimin belirlenmesinin ardından askeri ve ekonomik süreçlerin de tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Yeni yönetimin, parçalı haldeki devlet kurumlarının yeniden birleşmesine imkan sağlamasının önemine dikkat çekilen görüşmede, seçimlerin belirlendiği tarihte yapılması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Libya Başbakanı Serrac ile BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya'daki askeri ve ekonomik süreci görüştü

Libya Başbakanı Serrac ile BM Özel Temsilcisi Kubis, Libya'daki askeri ve ekonomik süreci görüştü