Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi.

Said İbicioğlu   | 06.03.2021
Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasında ülkenin yıllardır yaşadığı çatışma durumunu, birçok grubun ötekileştirildiği ve yeterince temsil edilmediği hissini dikkate aldıklarını belirtti.

Hükümeti oluştururken Libyalıları çeşitlilikleriyle etkili şekilde temsil etme, yeterlilik ve tüm bölgelerin geniş katılımı üzerinden denge sağlamayı gözettiğini kaydeden Dibeybe, mevcut bakanlık sayısını sınırlı düzenlemeyle koruduğunu çünkü bakanlıklar üzerinde büyük değişiklikler yapmanın uzun zaman alacağını ve bu vakte sahip olmadıklarını ifade etti.

Libya'daki Geçici Yürütme Otoritesi, 8 Mart'ta güven oylaması için Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Genel Kurulu'na sunmadan önce 27 bakanlıktan oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nin yapısını açıklamıştı.

Hükümet yapısının, güven oylaması için 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtilmişti.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucu 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 641 vaka kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Filistin'de Ramallah'ın Kovid-19 nedeniyle bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 522 bini geçti

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

Türkiye'den Libya Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek güvenoyu oturumuna ilişkin açıklama

Libya'da 8 Mart'ta güven oylamasına sunulması planlanan geçici hükümetin yapısı açıklandı

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümet listesini Tobruk ve Trablus meclislerine sundu

Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümet listesini Tobruk ve Trablus meclislerine sundu
Libya'da hükümete güvenoyu oturumu yapılacak kentin yabancı ve paralı askerlerden arındırılması şartı

Libya'da hükümete güvenoyu oturumu yapılacak kentin yabancı ve paralı askerlerden arındırılması şartı

BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi

BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi