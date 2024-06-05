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Dünya

Lavrov: "Yeni sömürgeci etkiden kurtulmaya çalışan Afrika ülkelerine yardıma hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerini yeni sömürgeci etkiden kurtarmaya çalışan Afrika ülkelerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Lavrov: "Yeni sömürgeci etkiden kurtulmaya çalışan Afrika ülkelerine yardıma hazırız"

Dakar

Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turunun üçüncü ayağı Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı İbrahim Traore tarafından kabul edildi.

Kabul sonrası açıklama yapan Lavrov, Traore ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Traore'nin terörle mücadele konusunda alınan önlemleri anlattığını kaydetti.

Lavrov, ülkesinin Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakını (AES) desteklediğini belirterek, "Yeni sömürgeci etkiden kurtulmak isteyen Afrika ülkelerinin haklı davalarına destek vermeye hazırız." dedi.

Askeri işbirliği ve teknik konulardaki desteklerini de sürdüreceklerine vurgu yapan Lavrov, bu ülkeye silah göndermeye devam edeceklerini ve askeri eğitmenlerin sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Lavrov ve Traore'nin görüşmesinde madencilik, mesleki eğitim, ticaret, tarım ve sağlık sektörlerindeki işbirliği konuları ele alındı.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Traore tarafından devlet nişanına layık görüldü.

Rusya, Aralık 2023'te, başkent Vagadugu'da 1992'de kapattığı büyükelçiliğini 31 yıl aradan sonra yeniden açmıştı.

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