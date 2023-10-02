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Dünya

Lavrov, Karabağ'da "normal yaşam" için Azerbaycan ile çalıştıklarını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "(Karabağ'da) normal yaşamın yeniden başlamasına yönelik koşullar yaratmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz. Umarım Erivan da bunun için çaba gösterir." dedi.

Ali Cura  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Lavrov, Karabağ'da "normal yaşam" için Azerbaycan ile çalıştıklarını söyledi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Soçi'de düzenlenen Uluslararası Tartışma Kulübü Valday'ın yıllık toplantısı çerçevesinde gazetecilerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki durumla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Karabağ'da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Lavrov, "Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturma, orada güveni güçlendirme, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin ortak yaşamına devam etmesi için, normal yaşamın yeniden başlamasına yönelik koşullar yaratmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz. Umarım Erivan da bu konuyla ilgilenir ve bunun için çaba gösterir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de savaşı sona erdirecek anlaşma ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'ı Azerbaycan'a vermeye zorladığına yönelik iddiaları yalanlayan Lavrov, Paşinyan'ın kendisinin Avrupa'da Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya yönelik belgeyi imzaladığını anımsattı.






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