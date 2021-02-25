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Dünya

Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Ayvazyan ile Ermenistan'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile Ermenistan'daki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu   | 25.02.2021
Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Ayvazyan ile Ermenistan'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Ayvazyan'ın Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından oluşan durumla ilgili bilgi verdiği görüşmede, Rus tarafı, söz konusu durumu Ermenistan'ın iç meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak sorunun barış yoluyla çözülmesi umudunu paylaştı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

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