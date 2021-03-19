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Dünya

Lavrov, Batılı meslektaşlarının, jeopolitik konumlarını korumak için gayrimeşru araçları kullandığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin, jeopolitik konumlarını korumak için gayrimeşru araçları kullandığını belirtti.

Dmitri Chirciu   | 19.03.2021
Lavrov, Batılı meslektaşlarının, jeopolitik konumlarını korumak için gayrimeşru araçları kullandığını söyledi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin dış siyasetini değerlendirdi.

Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin, eşitliğe dayalı iş birliği kurmak istemediklerine dikkati çeken Lavrov, "Batılı meslektaşlar, jeopolitik konumlarını korumak için güçle baskı ve tek taraflı yaptırımlar gibi çeşitli gayrimeşru araçları aktif şekilde kullanıyor." dedi.

Batı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler (BM) merkezli mimari yapıyı baltalamaya çalıştığını belirten Lavrov, bundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Lavrov, Batı ülkeleri ile ilişkileri, ülkesinin çıkarları doğrultusunda yürüteceklerini vurgulayarak, "Bizi ilgilendiren alanlarda ve bizim için faydalı olan şartlarda iş birliği yapmaya hazırız. Durum gerçekten basit değil, ancak durumun bu yönde ilerlemesine hazırız." ifadesini kullandı.

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