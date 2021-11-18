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Dünya

La Palma Adası'nda 24 saatte 300'den fazla deprem oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın etkisiyle 24 saatte 300'den fazla depremin olduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 18.11.2021
La Palma Adası'nda 24 saatte 300'den fazla deprem oldu

Madrid

İspanya Ulusal Coğrafi Enstitüsünün paylaştığı verilere göre La Palma Adası'nda, 17-18 Kasım tarihlerinde sabah 08.00 civarında 300'den fazla depremin tespit edildiği kaydedildi.

Volkanın aktif duruma geçmesinden bu yana en fazla depremin, bu 24 saatlik dilimde olduğu ve en şiddetlisinin gece saat 01.51'de Richter ölçeğiyle 4,4 olarak tespit edildiği açıklandı.

Bugüne dek 1000 hektardan fazla alanı kaplayan, 77 kilometrelik yolu ve bölgedeki 2 bin 623 binayı yıkıp geçen lavlar, üç noktadan denize dökülerek ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü, yaptığı açıklamada, günde ortalama 6 bin ila 9 bin ton kükürtdioksit yayan Cumbre Vieja Yanardağı'nın geçen 59 günde atmosfere yaydığı toplam kükürtdioksitin, 27 AB ülkesinin yaydığı miktarın 7 kat fazlası olduğunu duyurdu.

Volkan, iki ayda ada ekonomisine 550 milyon avrodan fazla zarar verdi

Bu arada Kanarya Adaları özerk hükümet başkanı Angel Victor Torres, turizm ve muz ticaretinin temel geçim kaynağı olduğu adada, 2 aydır aktif olan volkanın verdiği ekonomik zararın 550 milyon ila 700 milyon avro olduğunu bildirdi.

Torres, La Palma'daki zararların karşılanması için AB'nin dayanışma fonlarından yaklaşık 430 milyon avro alacaklarını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, volkan aktif olduktan bu yana adaya 6. ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan ve son iki haftadır lav akışı ile şiddetli patlamaların azaldığı volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

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