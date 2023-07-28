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Dünya

Kuzey Makedonyalı sanatçıların Kosova'daki canlı heykel performansı beğeni topladı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü.

Eren Beksaç  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Kuzey Makedonyalı sanatçıların Kosova'daki canlı heykel performansı beğeni topladı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Prizren

Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle, gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz durarak canlandırdı.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki performansa vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivali'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde performans sergiliyor.

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