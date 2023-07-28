Kuzey Makedonyalı sanatçıların Kosova'daki canlı heykel performansı beğeni topladı
Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü.
Prizren
Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle, gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz durarak canlandırdı.
Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki performansa vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivali'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde performans sergiliyor.
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