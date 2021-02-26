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Dünya

Kuzey Makedonya'da yasa dışı dinlemelere ilişkin davada 11 sanığa 65 yıl hapis cezası verildi

Kuzey Makedonya'da 20 bin kişinin yasa dışı dinlenmesine ilişkin görülen davada 11 sanık hakkında toplam 65 yıl hapis cezası verildi.

Husamedin Gina,Dzihat Aliju   | 26.02.2021
Kuzey Makedonya'da yasa dışı dinlemelere ilişkin davada 11 sanığa 65 yıl hapis cezası verildi

Üsküp

Kuzey Makedonya'da, Üsküp Ceza Mahkemesi, yargılananlar arasında eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska ile eski Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Saşo Miyalkov'un da bulunduğu "Target-Tvrdina" davasına ilişkin kararını açıkladı.

Davanın baş sanığı Miyalkov 12 yıl hapse mahkum edilirken, eski bakan Yankulovska 4 yıl hapis cezası aldı.

Açıklanan karara göre, Miyalkov "suç örgütüne üye olmak", "resmi görevi kötüye kullanmak" ve "yasa dışı nüfuz için hediye kabul etmek" suçlarından ceza alırken, Yankulovska da "resmi görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırıldı.

Yunanistan'a kaçan eski İçişleri Bakanlığı Birim Amiri Goran Gruyevski ile UBK çalışanı Nikola Boşkovski ise 15'er yıl hapis cezası aldı.

Miyalkov'un Özel Kalem Müdürü Toni Yakimovski "resmi yetkisini kötüye kullanmak" ve "resmi görev belgesinde sahtecilik yapmak" suçlarından 6 yıl, İçişleri Bakanlığı Birim Amiri Nadica Nikolic de "suç örgütüne üye olmak" ve "resmi görevi kötüye kullanmak" suçlarından 3 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme ayrıca, eski UBK çalışanları Vladimir Varelov, Mariya Şumulikovski, Silvana Zlatkova, Vasil İsakovski ve Valentina Simonovska'ya "suç örgütüne üye olmak", "resmi görevi kötüye kullanmak" ve "resmi görev belgesinde sahtecilik yapmak" suçlarından 2'şer yıl şartlı hapis cezası verdi.

Eski UBK çalışanlarından Elena Cilanova da "suça yardım ettiğini" kabul ederek şartlı 6 ay hapis cezası aldı.

Savcı Lençe Ristoska'nın, daha önce ev hapsinde tutulan Miyalkov hakkında gözaltı talebinde bulunması üzerine mahkeme ev hapsinin gözaltına çevrilmesine karar verdi.

Bu arada, sanıkların kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıma hakkı bulunuyor.

"Target-Tvrdina" davası

"Tvrdina davası" 29 Mart 2016'da açılırken, "Target davası" ise 17 Kasım 2016'da başlamış ve iki dava daha sonra birleştirilmişti. Birleşen dava 22 Aralık 2017'de başlamıştı.

Toplam 53 duruşmanın düzenlendiği davada 123 şahit dinlenmiş, 887 maddi kanıt ile 5 bilirkişi raporu incelenmişti. Ayrıca mahkeme kapsamında 200'ün üzerinde mağdur da dinlendi.

"Target-Tvrdina" davasının iddianamesinde, UBK tarafından 2008-2015'te mahkeme kararı olmadan 4 bin 286 telefonun yasa dışı dinlendiği ifade edilmiş, bu kapsamda 20 bin kişinin dinlendiği kaydedilmişti.

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