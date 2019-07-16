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Dünya

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov: Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov "Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Admir Fazlagikj,Furkan Abdula   | 16.07.2019
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov: Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur

Üsküp

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstihbarat teşkilatlarımız arasında inanılmaz bir iş birliği var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Üsküp'te mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dimitrov, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında çok yakın ilişkilerin olduğunu söyledi.

Ülkesinin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Dimitrov, "Bu esasta hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü biz bağımsızlığımızın ilk gününden itibaren müttefikiz. Ancak şimdi, İttifak'ın gelecekteki üyesi olarak dost ülke Türkiye ile resmi olarak bu anlamda da müttefik olacağız." diye konuştu.

"Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur"

Kuzey Makedonya'da da yapılanması bulunan FETÖ ve terörle mücadele bağlamında, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine de değinen Dimitrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun yıllara dayanan yakınlık ve dostluk geleneği var olduğunda, şartlardan söz etmek zordur. Ülkeler birbirine yakın olduğunda, anlayışın hakim olması gerekiyor. Mevkidaşımın, buraya Türkiye ve Türk halkına karşı yapılan başarısız darbenin üçüncü yıl dönümünde gelmesinden dolayı, Kuzey Makedonya halkı ve ana vatanımızda yaşayan tüm halklar adına dayanışmamızı ifade etmek istiyorum.

Dostumuzun sorunu, bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstihbarat teşkilatlarımız arasında inanılmaz iş birliği var. Bu bağlamda ellerimiz bağlı çünkü uymamız gereken yerel ve uluslararası hukuk sistemi mevcut."

"FETÖ üyesi 15 kişi için iade prosedürü görüşmelerimiz sürüyor"

Dimitrov, ülkedeki FETÖ üyesi 15 kişi için Kuzey Makedonya Adalet Bakanlığınca yürütülen iade prosedürüyle ilgili "Bu kişilere ilişkin prosedür, Üsküp Temel Mahkemesi ve savcılıkta devam ediyor. Prosedürün ne yönde seyrettiğine ilişkin görüşmelerimiz de sürüyor." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kuzey Makedonya'da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 900 projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Dimitrov, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığına verilen teknik donanım sayesinde Bakanlığın diplomatik arşivinin daha erişebilir hale geldiğini söyledi.

Öte yandan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

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