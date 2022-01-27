Dolar
13.61
Euro
15.27
Altın
1,813.97
ETH/USDT
2,437.70
BTC/USDT
36,398.00
BIST 100
1,952.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I’in tanıtımı amacıyla bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum gerçekleştiriyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Kuzey Kore'nin 2 yıllık karantinanın ardından 'sınırlarını yeniden açtığı' iddiası

Kuzey Kore'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıllık sıkı karantina uygulamasının ardından sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladığı öne sürüldü.

Mehmet Alaca   | 27.01.2022
Kuzey Kore'nin 2 yıllık karantinanın ardından 'sınırlarını yeniden açtığı' iddiası

Seul

Kuzey'in sınırlarını yeniden açtığına dair belirtilerin Kuzey Kore yük treni trafiğinin Çin'e yeniden başlamasıyla görüldüğü belirtildi.

Kuzey Kore ile ilgili haberleriyle bilinen "38 North" web sitesine göre, ticari uydu görüntüleri, geçen hafta Yalu Nehri'ni geçen ilk Kuzey Kore yük treninin daha sonra Çin'den döndüğünü ve sınır kasabası Uiju'daki havaalanında kargo boşalttığını gösteriyor.

Ancak Güney Koreli yetkililer, Kuzey'in Çin ile kara ticaretini tamamen açıp açmadığının kesin olmadığını belirtiyor.

Güney Kore medyasında, Kuzey'in, mevcut lider Kim Jong-un'un babasının gelecek ay 80'inci ve ülkeyi kuran dedesinin nisanda 110. doğum yılı da dahil olmak üzere resmi tatillerde halka hediye edilecek yiyecek ve temel malzemeleri almak için Sinuiju ile Çin'in Dandong arasındaki demir yolunu geçici olarak yeniden açmış olabileceği öne sürüldü.

Sınır geçişleri dahil çok sert kısıtlamalar

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır sınır geçişleri dahil çok sert kısıtlamalar uyguluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirterek, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı
Çin'de Pekin Kış Olimpiyatları'na gelen 106 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL 34 eyalette yürürlükte
Almanya'da son 24 saatte 203 bin 136 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da 428 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Kuzey Kore'nin 2 yıllık karantinanın ardından 'sınırlarını yeniden açtığı' iddiası

Kuzey Kore'nin 2 yıllık karantinanın ardından 'sınırlarını yeniden açtığı' iddiası

Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığı bildirildi

Güney Kore, Kuzey'in iki seyir füzesi test ettiğini açıkladı

Kuzey Kore'den nükleer füze testlerine devam sinyali

Kuzey Kore'den nükleer füze testlerine devam sinyali
Kuzey Kore dünkü denemelerinin 'taktik güdümlü füze' testleri olduğunu açıkladı

Kuzey Kore dünkü denemelerinin 'taktik güdümlü füze' testleri olduğunu açıkladı
Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi

Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi