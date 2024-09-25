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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye Pasifik'te "tek kutuplu egemenlik" suçlaması

Kuzey Kore, ABD'nin, Avustralya, Japonya ve Hindistan ile oluşturduğu Dörtlü Savunma Diyaloğu (Quad) Zirvesi'ni "tek kutuplu egemenlik stratejisini uygulamak" için araçsallaştırdığını bildirdi.

Mehmet Alaca  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Kuzey Kore'den ABD'ye Pasifik'te "tek kutuplu egemenlik" suçlaması

Ankara

Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore yönetimi, 21 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğindeki Quad Zirvesi'ne ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Quad'ın ABD'nin "tek kutuplu egemenlik stratejisini uygulamak" için siyasi ve diplomatik kart olduğunu öne sürerek, "ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetinin ve kamplar arası çatışma politikasının nihai ürünü olan Quad, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında güvensizliği ve düşmanlığı derinleştiren ve uluslararası istikrarsızlığa yol açan tehlikeli bir faktör haline geldi." dedi.

Sözcü, ayrıca ülkesinin egemenlik haklarına, güvenliğine ve çıkarlarına zarar veren "düşmanca eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğinin" altını çizdi.

Dört ülke, 21 Eylül'de Biden ev sahipliğinde Delaware'de düzenlenen Quad Zirvesi'nin ardından, Kuzey Koren'in füze ve nükleer programını kınayan ve Kore Yarımadası'nın "tamamen" nükleer silahsızlandırılması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit eden ortak bildiri yayınlamıştı.

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