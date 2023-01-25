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Dünya

Kuzey Kore'de solunum yolu hastalığı şüphesiyle başkentte 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kore'de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı şüphesiyle başkent Pyongyang'da 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nuri Aydın   | 25.01.2023
Kuzey Kore'de solunum yolu hastalığı şüphesiyle başkentte 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ankara

Yonhap'ın NK News'e dayandırdığı haberine göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang'da halkın, 5 günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore'de, ilk Kovid-19 vakası Mayıs 2022'de açıklanırken ağustosta ise salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

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