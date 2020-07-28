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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin nükleer silahlarının güvenlik garantisi olduğunu savundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin güçlü baskılar, askeri tehditler ve şantajlara karşı kendini eksiksiz bir biçimde ve kararlılıkla savunabilen bir ülke olduğunu bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 28.07.2020
Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin nükleer silahlarının güvenlik garantisi olduğunu savundu

Ankara

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim 1950-53 Kore Savaşı'nın yıl dönümünde, savaş gazileri için düzenlenen ulusal bir konferansta konuştu.

Kim, ülkesinin zor kazanılmış nükleer silahlarının sağlam bir güvenlik garantisi olduğunu ve ikinci bir Kore Savaşı'nı önleyen "güvenilir, etkili" caydırıcılık sağladığını söyledi.

Kuzey Kore'nin başka bir savaşın olmasını önlemek için "mutlak bir güçle" nükleere sahip bir devlet olmaya çalıştığını belirten Kim, "Şimdi emperyalist gericiler ile düşman güçler tarafından yapılan yüksek güçlü baskılar, askeri tehditler ve şantajlara karşı kendini eksiksiz bir biçimde ve kararlılıkla savunabilen bir ülke olduk." ifadesini kullandı.

"Bu topraklarda bir daha savaş olmayacak." diyen Kim, ulusal güvenlik ile geleceklerinin güvenilir ve etkili nükleer caydırıcılar sayesinde kesinkes ve kalıcı olarak güvence altında olduğunu vurguladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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