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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'un yol açtığı zorlukları Kore Savaşı'nda yaşananlara benzetti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, savaş gazileri için düzenlenen konferansta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı zorlukları "Kore Savaşı'nda yaşananlar" ile karşılaştırdı.

Ekip   | 28.07.2021
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'un yol açtığı zorlukları Kore Savaşı'nda yaşananlara benzetti

Ankara

NK News'un haberine göre, Kim, Pyongyang'da ilk defa açık havada yapılan Kore Savaşı gazileri konferansında Kovid-19 salgını ve uzun süren kısıtlamaların getirdiği zorlukların yaşanan savaşın güçlükleriyle rekabet ettiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri, konuşmasında gelecek nesli salgının neden olduğu krizin üstesinden gelmek amacıyla, 1950'lerde ülkenin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için fedakarlık yapan gazileri örnek almaya davet etti.

Konferansta tüm katılımcıların maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edilirken, Kim'in katıldığı diğer etkinliklerde bu kurallara uyulduğu dikkati çekmişti.

Kim konferansta ayrıca gazileri Kore Savaşı sırasında gösterdikleri cesaretten ötürü övdü.

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