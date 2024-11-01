Kuzey Kore, fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin "en yüksek model" Hwasong-19 olduğunu açıkladı
Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) fırlattığı ve şu ana kadar attıkları arasında en uzun süre uçtuğu değerlendirilen kıtalar arası balistik füzenin (ICBM) "en yüksek model" yeni tip Hwasong-19 olduğu duyuruldu.
Ankara
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, fırlatılan "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzenin, ülkenin stratejik vuruş kabiliyetini gösterdiği belirtildi.
Hwasong-19 tipi füzenin "en yüksek model" olarak nitelendirildiği haberde ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.
Kuzey'in lideri Kim, Hwasong-19'un, düşmanların saldırgan eylemlerini tamamen caydırmada ve ulusal güvenliği korumada "birincil araç" olarak görevini yerine getireceğini söyledi.
Hiçbir tehdidin ulusal güvenliklerinin etki alanına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kim, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme çizgisini hiçbir koşulda değiştirmeyeceğini vurguladı.
Kuzey Kore, dün Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.
Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.