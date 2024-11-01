Dolar
34.34
Euro
37.33
Altın
2,754.31
ETH/USDT
2,566.00
BTC/USDT
71,000.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC’de KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenliyor. Türkiye’den gönderilen insani yardım malzemeleri, Beyrut Limanı'na indiriliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti
logo
Dünya

Kuzey Kore, fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin "en yüksek model" Hwasong-19 olduğunu açıkladı

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) fırlattığı ve şu ana kadar attıkları arasında en uzun süre uçtuğu değerlendirilen kıtalar arası balistik füzenin (ICBM) "en yüksek model" yeni tip Hwasong-19 olduğu duyuruldu.

Salih Okuroğlu  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Kuzey Kore, fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin "en yüksek model" Hwasong-19 olduğunu açıkladı

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, fırlatılan "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzenin, ülkenin stratejik vuruş kabiliyetini gösterdiği belirtildi.

Hwasong-19 tipi füzenin "en yüksek model" olarak nitelendirildiği haberde ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Kuzey'in lideri Kim, Hwasong-19'un, düşmanların saldırgan eylemlerini tamamen caydırmada ve ulusal güvenliği korumada "birincil araç" olarak görevini yerine getireceğini söyledi.

Hiçbir tehdidin ulusal güvenliklerinin etki alanına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kim, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme çizgisini hiçbir koşulda değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kuzey Kore, dün Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan zanlı kamerada
Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti
Denizli'deki orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Kuzey Kore, fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin "en yüksek model" Hwasong-19 olduğunu açıkladı

Kuzey Kore, fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin "en yüksek model" Hwasong-19 olduğunu açıkladı

AB, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin BRICS ile çalışma konusunda egemenlik hakkı olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin BRICS ile çalışma konusunda egemenlik hakkı olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet