Dolar
8.41
Euro
9.97
Altın
1,801.99
ETH/USDT
3,374.70
BTC/USDT
45,790.00
BIST 100
1,453.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatını tamamladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 10.09.2021
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Moskova

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, inşaatı bu sabah itibarıyla tamamlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu.

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'dan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, boru hattının yıl bitmeden faaliyete alınmasının planlandığı bildirilmişti.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya 22 Haziran'da, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yoğun bakımda atlatan esnaftan 'tek çözüm aşı' çağrısı
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi: Kovid-19 aşılarını yaptırmayan 29 yaşında bir kardeşimizi kaybettik
İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşaatı tamamlandı

Lavrov: İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri destekliyoruz

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmları çaldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmları çaldı
Suriye İnsan Hakları Ağı: Rejim ve Rus güçlerinin İdlib'in güneyine saldırılarında 3 ayda 61 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı: Rejim ve Rus güçlerinin İdlib'in güneyine saldırılarında 3 ayda 61 sivil öldü
İskandinav illüzyonu: İsveç'in 'tarafsız' dış politikası

İskandinav illüzyonu: İsveç'in 'tarafsız' dış politikası