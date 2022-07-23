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Dünya

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Gülşen Topçu   | 23.07.2022
Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun

İstanbul

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"Bunun, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılması ve fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak bir adım olduğu" ifade edilen açıklamada, bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği çabanın takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in, anlaşmanın, iki ülkeyi (Rusya-Ukrayna) siyasi çözüme götürecek bir adım olmasını umut ettiği kaydedildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı, Ukrayna savaşından etkilenen ülkeler için gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve BM'nin gösterdiği çabanın övüldüğü açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes dahil tüm ihtilaflı meselelerin yapıcı bir şekilde çözülmesinin en iyi yolunun diyalog olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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