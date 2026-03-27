Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor
Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğunu duyurdu.
İstanbul
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.
Açıklamada, patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önlemesinden kaynaklandığı kaydedildi.
Vatandaşlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
