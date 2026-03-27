Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor

Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğunu duyurdu.

Ömer Erdem  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor

İstanbul

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önlemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü

Trump, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar ertelediğini açıkladı

Fars Haber Ajansı: 350’den fazla tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran’dan izin bekliyor

AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu

Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı

