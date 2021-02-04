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Dünya, Koronavirüs

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.

Hamdi Yıldız   | 04.02.2021
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

Kuveyt


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasına göre, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişi yasaklanacak.

Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.

Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek.

Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.

Kararların Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alındığı bildirildi.

Kuveyt'te resmi verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.

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