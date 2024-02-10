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Dünya

Kuveyt ile Katar'dan, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına karşı harekete geçme çağrısı

Kuveyt ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası kara saldırısına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Omar Alothmani, Gülşen Topçu  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Kuveyt ile Katar'dan, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına karşı harekete geçme çağrısı

İstanbul

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, sivilleri tehcir ettikten sonra Refah'a saldırma planından büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

Kuveyt'in, Filistin halkına yönelik saldırılar ve zorla göç ettirme planlarına karşı olduğu yinelenen açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin halkının korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik mükerrer ihlallerine dur denmesi için uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi istendi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olası kara saldırısının, yüz binlerce kişinin son sığınağı olan Refah'ta insani bir felakete yol açacağı uyarısı yapıldı.

Filistin halkının tehcir edilmesinin ve Refah'a yönelik saldırı tehditlerinin kınandığı açıklamada, BMGK'ya, İsrail'in Refah'a girerek burada soykırım işlemesinin önüne geçmek için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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