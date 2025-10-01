Dolar
41.59
Euro
48.82
Altın
3,867.44
ETH/USDT
4,333.50
BTC/USDT
117,344.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'na kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Ekip  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Küresel Sumud Filosu'na kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

Ankara

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

İsrail devlet televizyonu muhabiri, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere çıkmaya başladığını belirtti

KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

Fransa'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu'ndakilerin güvenliğini sağlaması çağrısı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, “Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen saldırı bir terör eylemidir
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
DMM "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasını yalanladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'na kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

Küresel Sumud Filosu'na kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

Beyaz Saray: Hamas'ın Gazze planını kabul etmesini umuyoruz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 254'e çıktı

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil
İsrail ordusu, bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini iddia etti

İsrail ordusu, bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini iddia etti
Gazze için yeniden yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na ilişkin açıklama

Gazze için yeniden yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet