Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan, Muhammet İkbal Arslan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara/Cenevre

Filonun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodan 42 gönüllünün, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, "42 Küresel Sumud Filosu gönüllüsü, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada paylaşılan fotoğrafta isimlerine yer verilen aktivistlerin, bu eylemi "Filistin halkıyla dayanışma amacıyla" yaptıkları aktarıldı.

BM, İsrail'de Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye ilişkin "endişe verici" bilgiler aldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, AA muhabirinin "Bildiğiniz gibi, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler, İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattılar. Özellikle İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in çok ağır işkenceye maruz kaldığı söyleniyor. İsrail'in tutuklu aktivistlere yiyecek ve içecek sağlamayı reddetmesi, onları aşağılaması ve kötü muamele etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Filo katılımcılarına yönelik kötü muamele ve usule uygun yargılama haklarının ihlal edildiğine dair endişe verici bilgiler aldık." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Ofisinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulanların kasıtlı olarak aşağılayıcı koşul ve muamelelere tabi tutulması konusunda uzun süredir yaşanan tehlikeye dikkati çektiğini hatırlattı.

Al-Kheetan, "Özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm bireylere insanca ve insanın doğuştan gelen onuruna saygılı bir şekilde davranılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
