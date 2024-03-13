Dolar
32.10
Euro
35.12
Altın
2,163.85
ETH/USDT
4,050.60
BTC/USDT
73,099.00
BIST 100
9,034.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan akademisyeni görevden aldı

İsrail'deki Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian, Gazze'de İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım yürütmekle suçlamasının ardından görevden uzaklaştırdı.

Ahmet Dursun  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan akademisyeni görevden aldı

Ankara

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan bir profesörü görevden aldı.

İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan bir dilekçe dağıtan Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian'ın, görevden uzaklaştırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Hamas'a karşı suçlamalarını değerlendirdiği bir podcast yayınının ardından geldi.

Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, geçen yıl ekim ayı sonlarında İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan bir dilekçe yayımladı. Bunun üzerine üniversite yönetimi ona bir mektup göndererek görevinden ayrılmasını istedi.

Mektubu gönderen İbrani Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asher Cohen, mektubunda, "İbrani Üniversitesi'nin böyle bir öğretim üyesine sahip olmasından dolayı pişmanlık duyduklarını ve utandıklarını" yazmıştı.

Shalhoub-Kevorkian ise mektubun, kendisine ve ailesine karşı "tehlikeli ve benzeri görülmemiş tehditler içeren bir kışkırtma kampanyasını körüklediğini" söylemişti.

Görevden ayrılma talebini reddeden Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, 3 gün önce katıldığı bir podcast yayınındaki ifadeleri sonrasında üniversite yönetimi tarafından görevden alındı.

Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian, söz konusu podcast yayınında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve Filistinlilere yönelik İsrailli yetkililerin ortaya attığı iddiaları değerlendirdi.

İsrail yönetiminin "dürüst olmadığını" belirten Shalhoub-Kevorkian, "Daha fazla öldürmek için her şeyi kullanacaklar. Bu bir ölüm makinesi, yalnızca Filistinlilerin yok edilmesiyle hayatta kalabilecek bir nekropolitik makine." ifadelerini kullandı.

Shalhoub-Kevorkian, İsrailli yetkililerin Hamas'a yönelik cinsel saldırı iddialarının da Tel Aviv'in Filistinlilere karşı süregelen yalanları olduğuna işaret ederek, "Her türlü yalanı kullanacaklar, bebeklerle başladılar, tecavüzle devam ettiler, milyonlarca yalanla devam edecekler." dedi.

Asıl cinsel saldırıların Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri tarafından işlendiğini söyleyen Nadera Shalhoub-Kevorkian "İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine girip iç çamaşırlarını kullandıkları, oynadıkları, güldükleri, tanklara ve tüfeklere koydukları fotoğrafları görüyorum. Bu cinsel istismar değilse nedir?" sorusunu yöneltti.

Shalhoub-Kevorkian, yayında İsrail'i Gazze'de soykırım yürütmekle suçladı.

Bunun ardından Kudüs İbrani Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Shalhoub-Kevorkian'ın "kışkırtıcı" yorumlarda bulunması nedeniyle Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders vermekten uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, "Ramazan Kampanyası" ile milyonlara ulaşmayı hedefliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski TCMB Başkanı Erkan'ın faiz artırımından görevden alındığı iddiasını yalanladı
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişinin bilgisine başvurulacak
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Benzer haberler

BM Raportörü: İsrail (çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor

BM Raportörü: İsrail (çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor

Kudüs İbrani Üniversitesi, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan akademisyeni görevden aldı

İsrailli üst düzey yetkili, ABD'nin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti

İsrail ramazan ayında Filistinlilere saldırmayı gelenek haline getirdi

İsrail ramazan ayında Filistinlilere saldırmayı gelenek haline getirdi
İsrail'de askerliğe zorlanan Ultra Ortodoks Yahudilerin "ülkeyi terk etme" tehdidi tartışmaya neden oldu

İsrail'de askerliğe zorlanan Ultra Ortodoks Yahudilerin "ülkeyi terk etme" tehdidi tartışmaya neden oldu
Almanya, Gazze'ye havadan yardım operasyonuna katılacak

Almanya, Gazze'ye havadan yardım operasyonuna katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet