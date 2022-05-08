Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,547.30
BTC/USDT
34,591.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Sinan Doğan   | 08.05.2022
Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Bogota

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

Kan bağışı çağrısı

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi.

Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi

Benzer haberler

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 26'ya yükseldi

Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü