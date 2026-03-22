Dünya

Küba: ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Sinan Doğan  | 22.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Bolivar

NBC News'e konuşan Fernandez de Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.

ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değinen Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

