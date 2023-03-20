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Dünya

Kremlin: Türkiye ile Rusya, doğal gaz merkezi projesi konusunda işbirliğini sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın doğal gaz merkezi projesi konusunda işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kremlin: Türkiye ile Rusya, doğal gaz merkezi projesi konusunda işbirliğini sürdürecek

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili projeye değinen Peskov, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Peskov, "Bunun fazlasıyla zor bir iş olduğu aşikardır. Bu oldukça zor bir proje. Bu projede, zaman konusunda bazı gecikmeler, teknik veya diğer nitelikteki belirli sorunlar olacaktır. Türk ortaklarımızla bu alandaki çalışmalarımıza ve işbirliğimize devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasını değerlendiren Peskov, dünyada Rusya ve Putin'e karşı düşmanca tavır sergilendiğini söyledi.

Peskov, "Her şeyi not ediyoruz. Çalışmayı sürdürüyoruz. Devlet Başkanı da çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ABD, Ukrayna meselesinin çözümünü frenliyor"

Çin'in Ukrayna meselesi konusunda arabulucu rolüyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, ABD'nin bu meselenin çözümü sürecini frenlediğine işaret eti.

Sözcü Peskov, "Çatışmaların frenlenmesini önleme konusunda devam eden çizgiyi görüyoruz. Bunu Washington, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi de açık açık ve resmen söylüyor." şeklinde konuştu.

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