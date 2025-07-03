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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Putin, Trump’a, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi

Dmitri Chirciu  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Kremlin: Putin, Trump’a, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi

Moskova
Kremlin, "Putin, telefon görüşmesinde Trump’a, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi." açıklamasında bulundu.
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