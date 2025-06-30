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Dünya

Netanyahu'nun 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bekleniyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Temmuz Pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

Faruk Hanedar  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Netanyahu'nun 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'la görüşmesi bekleniyor

Kudüs

İsrail basınının, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Netanyahu, gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek.

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Netanyahu'nun ABD ziyareti kapsamında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Washington'daki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği aktarıldı.

Witkoff'un da bu hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun muhtemel Washington ziyaretine hazırlık amacıyla planlandığı ve Gazze'de ateşkes ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konularının ele alınacağı aktarılmıştı.

ABD tarafının, Gazze'de ateşkes konusunda İsrail'e baskı yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

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