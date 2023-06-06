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Dünya

Kremlin: (Kahovka HES’in vurulması) Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Kremlin: (Kahovka HES’in vurulması) Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajıdır

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yıkılan ve bölgede sele neden olan Kahovka HES’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini aktaran Peskov, “Putin hem Rusya Savunma Bakanlığından hem de ilgili diğer kurumlardan Kahovka HES etrafında gelişen duruma ilişkin raporlar alıyor. Burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajından bahsettiğimizi kesin olarak söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın HES’e yönelik saldırıda rol aldığına ilişkin suçlamaları reddettiklerini vurgulayarak, “Kahovka HES’e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir.” dedi.

Bölgede son derece olumsuz koşulların ortaya çıkabileceğine işaret eden Peskov, “Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce insan, çevre ve henüz belirlenmemiş başka olaylar için ciddi sonuçlara yol açabilir.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka HES’in bombalarla vurulduğu duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu.

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