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Dünya

Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Karabağ’a misyon gönderme niyetine ilişkin somut bir gelişme görmediklerini belirterek, “Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın “Karabağ’da uluslararası misyon olmalı, bu konuda müttefiklerimizle çalışıyoruz.” sözlerini gazetecilere değerlendirdi.

Karabağ’da olası bir misyon görevlendirilmesi için Azerbaycan’ın onayının gerektiğini vurgulayan Peskov, “Bu konuda henüz somut bir durum göremiyoruz. Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir." diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın Karabağ sürecinde ABD’nin aksine somut bir şekilde yer aldığını belirterek, “Rusya’nın Karabağ süreciyle etkileşim düzeyini ve buna katılımımızı, ABD’ninkiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aynı şey Karabağ sürecine ilişkin sözlü değil fiili katılımımızla ilgili de söylenebilir, karşılaştırılamaz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rus Barış Gücü’nün bölgede önemli rol oynadığını ve bunun devam edeceğini de söyledi.

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