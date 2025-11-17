Dolar
logo
Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlediğini ve 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

17.11.2025
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

İstanbul

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

Komutanlığın paylaşımında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Paylaşımda ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABDordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

