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Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü Yeni Zelanda'da cumhuriyet tartışmalarını canlandırdı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü Yeni Zelanda'da cumhuriyet tartışmalarını canlandırırken, Başbakan Ardern, ülkesinin eninde sonunda cumhuriyete geçeceğine inandığını ancak hükümetin yakın zamanda yönetim değişikliğine ilişkin plan yapmadığını söyledi.

Şeyma Uzundere   | 12.09.2022
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü Yeni Zelanda'da cumhuriyet tartışmalarını canlandırdı

Ankara

İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerden olan ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in devlet başkanı olarak tanındığı Yeni Zelanda’da, Başbakan Jacinda Ardern, Elizabeth’in ölümünün ardından yönetim değişikliğine ilişkin ilk kez değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyete geçiş tartışmalarının yıllardır süren büyük bir tartışma olduğuna dikkati çeken Ardern, yönetim değişikliğinin hükümetin “yakın zamanda gündeminde olan bir şey olmadığını” ve bu konunun “aciliyetinin” bulunmadığını ifade etti.

Elizabeth’in ölümü ile ülkedeki cumhuriyet tartışmaları hız kazanırken Ardern, yönetim değişikliği ile kraliçenin ölümünü birbirine bağlı olaylar olarak ele almadığını vurguladı.

Öte yandan, daha önce pek çok kez yönetim değişikliğine ilişkin desteğini dile getiren Ardern, “Yeni Zelanda’nın zamanla varacağı yerin bu (cumhuriyet) olduğuna inanıyorum. Bunun benim yaşam sürem içinde gerçekleşeceğine inanıyorum.” dedi.

Ardern ayrıca, kraliçenin anısına 26 Eylül’ün resmi tatil ilan edildiğini ve “Yeni Zelanda’nın 70 yılı aşkın süredir kraliçesi ve çok sevilen devlet başkanı olarak” Kraliçe 2. Elizabeth için anma töreni düzenleyeceklerini duyurdu.

Elizabeth, İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de devlet başkanı konumundaydı.

Avustralya ile Antigua ve Barbuda’da da cumhuriyet tartışmaları patlak verdi

Elizabeth’in ölümü sonrası, Avustralya ile Karayip adası Antigua ve Barbuda’da monarşiden ayrılıp cumhuriyet olma tartışmaları gündeme geldi.

Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne bu konuda 3 sene içinde referanduma gidileceğini belirtti.

Avustralya’da ise Yeşiller Partisi lideri Adam Bandt, kraliçenin ölümünün ardından attığı başsağlığı tweetinde Avustralya’nın ilerlemesi ve cumhuriyete geçiş yapması gerektiğini vurguladı.

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