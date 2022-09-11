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Dünya

Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı

Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını bildirdi.

Nuri Aydın   | 11.09.2022
Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'de tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını açıkladı

Ankara

Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen resmi törenlerde 3. Charles, iki ülkenin de kralı ilan edildi.

Avustralya Genel Valisi David Hurley, başkent Canberra'da düzenlenen törende 3. Charles'ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı.

Törende, Kral 3. Charles adına 21 pare selamla tüfek atışı yapıldı.

Başbakan Anthony Albanese ise 2. Elizabeth'in anısına 22 Eylül'ün yas günü ve resmi tatil ilan edileceğini açıklamıştı.

Yeni Zelanda'da Kral 3. Charles'a biat töreni

Yeni Zelanda, Kral 3. Charles'ın tahta geçişi adına başkent Wellington'daki parlamentoda resmi tören düzenlendi.

Tören öncesi parlamento binası girişinde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, Charles'ı yeni kral olarak kabul ettiklerini duyurdu.

Ardern, 2. Elizabeth'in ölümüyle Yeni Zelanda'nın yeni bir döneme girdiğine işaret ederek "Kral 3.Charles halkımıza yakın ilgisini her zaman göstermiştir. Bu ilişki halkımız tarafından da değerli bulunmuştur. Daha da derinleşeceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.




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