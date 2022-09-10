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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, Londra’da düzenlenen törenle resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan ediliyor.
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Dünya

Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi

Gökhan Kurtaran   | 10.09.2022
Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi

Londra

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Charles, İngiltere'nin resmen yeni kralı ilan edildi.

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