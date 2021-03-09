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Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da soruları cevapsız bıraktı.

Hasan Esen   | 09.03.2021
Kraliçe 2. Elizabeth'in Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası

Greater London

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken, oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Times gazetesine göre, Kraliyet, dün Prens Harry ve eşinin suçlamaları konusunda bir açıklama hazırladı ancak Kraliçe 2. Elizabeth, "ailenin çifte olan sevgisini ve endişesini dile getirdiği" açıklamayı imzalamayı reddetti. Kraliçe'nin verilecek cevap için daha fazla zaman istediğine inanıldığı belirtildi.

Bu arada Prens Harry'nin babası Prens Charles, röportajın ardından ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Geçici bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezine dönüştürülen Londra'daki bir kiliseyi ziyaret eden Prens Charles'a röportaj hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yerel haber ajansı PA, soruyu cevapsız bırakan Prens Charles'ın "kıkırdadığını" iddia etti.

Çiftin iddiaları

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

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