Euro
10.27
Dolar
8.70
BIST 100
1,390.58
Altın
1,802.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda “TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Türkmenistan’da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

Emre Gürkan Abay   | 07.07.2021
Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Aşkabat

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi oldukları belirtildi.

Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar Kovid-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti
Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi
İranlılar Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu

Benzer haberler

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti

Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi

Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti

Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu

Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu
Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor